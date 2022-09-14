МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Московская биржа увеличила до 61 с 56 число акций, недоступных для контролируемых иностранных компаний (КИК) из недружественных стран, следует из сообщения на сайте торговой площадки. Мосбиржа расширила число акций, недоступных для КИК недружественных стран

"Московская биржа обращает внимание на расширение списка ценных бумаг стратегических и ряда иных предприятий, на которые распространяются ограничения для совершения операций клиентами-нерезидентами, находящимися под контролем российских юридических или физических лиц", — говорится в сообщении биржи.

В список добавлены акции Новороссийского комбината хлебопродуктов, компаний "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" и "Юнипро", а также обыкновенные и привилегированные акции Томской распределительной компании.

"Список носит информационный характер, не является финальным и не может служить единственным источником информации о списке предприятий, на которые распространяются ограничения", — обращает внимание биржа.

Торговая площадка с 12 сентября предоставила возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц. При этом первый предварительный список бумаг, недоступных для КИК, представленный Московской биржей 6 сентября, включал в себя восемь ценных бумаг "стратегических" предприятий: акции "Аэрофлота", "Алросы", "ФСК ЕЭС", "Совкомфлота", "Газпрома", "Роснефти", ВТБ и префы "Транснефти".

Затем, в минувшую пятницу, биржа увеличила список до 53, добавив туда, в частности, акции "Русгидро", "Россетей", "Сургутнефтегаза", "Норникеля", "Татнефти", "Башнефти", "Русснефти", а также бумаги "Интер РАО", ТГК-1, "Ленэнерго", "Мосэнерго" и ряда других энергетических компаний. В него вошли и акции "Полюса", "Распадской", "Угольной компании "Южный Кузбасс", предприятия "Объединенные машиностроительные заводы" (Группа "Уралмаш-Ижора"). А позавчера биржа добавила в список ещё три позиции.