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2022
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Российский рынок акций падает в начале торговой сессии среды
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Российский рынок акций на старте торгов среды демонстрирует умеренное снижение почти на 0,5% по индексу Мосбиржи, следует из данных торговой площадки. Индекс Мосбиржи к 10.03 мск... ПРАЙМ, 14.09.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций на старте торгов среды демонстрирует умеренное снижение почти на 0,5% по индексу Мосбиржи, следует из данных торговой площадки.
Индекс Мосбиржи к 10.03 мск снижается на 0,46%, до 2435,56 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,28%, до 1280,55 пункта.
В лидерах снижения акции "Акрона" (-2,02%) и "Фосагро" (-1,67%).