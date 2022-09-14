МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций на старте торгов среды демонстрирует умеренное снижение почти на 0,5% по индексу Мосбиржи, следует из данных торговой площадки. Мосбиржа расширила число недоступных для КИК из недружественных стран акций

Индекс Мосбиржи к 10.03 мск снижается на 0,46%, до 2435,56 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,28%, до 1280,55 пункта.

В лидерах снижения акции "Акрона" (-2,02%) и "Фосагро" (-1,67%).