МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торгов среды находится в негативной зоне и теряет близко к 2% на внешнем негативе, а также отраслевых новостях, следует из данных торговой площадки и комментариев аналитиков. Российский рынок акций падает в начале торговой сессии среды

Индекс Мосбиржи к 15.17 мск падает на 1,74%, до 2404,43 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,15%, до 1269,32 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 21 копейку, до 59,69 рубля, евро — также на 21 копейку, до 59,69 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,3%, до 92,98 доллара за баррель.

"Российский рынок не остался в стороне от волны распродаж, которая прокатилась по фондовым площадкам мира после того, как высокие данные инфляции лишили ФРС США оснований снижать темпы повышения ключевой ставки. Вместо замедления до 50 б.п. теперь на рынке обсуждают возможность поднятия ставки Федрезервом на заседании через неделю сразу на 1 п.п.", — поясняет Алексей Калачев из ФГ "Финам".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

"В аутсайдерах в среду оказались акции производителей удобрений — "Фосагро" (-3,36%), "Акрон" (-1,37%) после того как стало известно о планах правительства ввести пошлины на экспорт удобрений и изымать таким образом из отрасли более 100 миллиардов рублей дополнительных поступлений в бюджет", — отметил Калачев.

Акции "Росбанка" (-5,5%) оказались под давлением заявлений бизнесмена Владимира Потанина о передаче его концерном "Интеррос" до 50% акций банка в благотворительный фонд Потанина, добавляет Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

"Полюс" (-1,33%) дешевеет на новости о том, что его платежный агент не довел выплаты иностранным держателям евробондов-24", — пояснил эксперт.

Также в лидерах падения котировок — акции "СПБ биржи" (-3,85%), ТМК (-3,78%), Polymetal (-3,48%).

"Явно лучше рынка среди голубых фишек торгуются только лишь префы "Сургутнефтегаза" (+0,12%). Сегодня они пользуются спросом вопреки существенному укреплению курса рубля по отношению к доллару. Обычно указанный фактор не способствует росту стоимости указанных бумаг", — отмечает Виталий Манжос из компании "Алго капитал".

Лидеры же роста стоимости — акции "Россетей" (+5,32%) и "Сегежи" (+0,67%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"К закрытию индексы могут сократить глубину падения на фоне возможного отскока в Америке сегодня вечером после вчерашних панических продаж. По крайней мере, фьючерсы на американские индексы сегодня вышли в положительную зону", — полагает Калачев.

"В настоящее время индекс Мосбиржи стабилизировался несколько выше ближайшего значимого уровня 2400 пунктов. Шансы на то, что он сумеет отыграть свою сильную внутридневную просадку, сегодня невелики. Поэтому мы ожидаем закрытия индекса Мосбиржи в диапазоне 2390-2425 пунктов, с понижением в пределах 0,9-2,4% по итогам дня", — прогнозирует Манжос.

Ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится на двухнедельном минимуме — 2368 пунктов, считает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".