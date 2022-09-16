МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Московская биржа увеличила до 71 с 65 число акций, недоступных для контролируемых иностранных компаний (КИК) из недружественных стран, следует из сообщения на сайте торговой площадки. Мосбиржа рассматривает расчет биржевых индексов сахара и масличных культур

"Московская биржа обращает внимание на расширение списка ценных бумаг стратегических и ряда иных предприятий, на которые распространяются ограничения для совершения операций клиентами-нерезидентами, находящимися под контролем российских юридических или физических лиц", — говорится в сообщении биржи. В список добавлены обыкновенные и привилегированные акции "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтеза", Саратовского нефтеперерабатывающего завода и Тамбовской энергосбытовой компании.

Торговая площадка с 12 сентября предоставила возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц. При этом первый предварительный список бумаг, недоступных для КИК, представленный Московской биржей 6 сентября, включал в себя восемь ценных бумаг "стратегических" предприятий: акции "Аэрофлота", "Алросы", "ФСК ЕЭС", "Совкомфлота", "Газпрома", "Роснефти", ВТБ и префы "Транснефти".

Затем, в минувшую пятницу, биржа увеличила список до 53, добавив туда, в частности, акции "Русгидро", "Россетей", "Сургутнефтегаза", "Норникеля", "Татнефти", "Башнефти", "Русснефти", а также бумаги "Интер РАО", ТГК-1, "Ленэнерго", "Мосэнерго" и ряда других энергетических компаний. В него вошли и акции "Полюса", "Распадской", "Угольной компании "Южный Кузбасс", предприятия "Объединенные машиностроительные заводы" (Группа "Уралмаш-Ижора"). Санкт-Петербургская товарная биржа планирует ввести новые индексы

Затем, в понедельник, биржа добавила в список ещё несколько позиций, увеличив список до 56 акций. Ими стали акции "Бурятзолота", а также обыкновенные и привилегированные акции "Ростелекома". В среду туда были добавлены акции Новороссийского комбината хлебопродуктов, компаний "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" и "Юнипро", а также обыкновенные и привилегированные акции Томской распределительной компании.

Наконец, в четверг Московская биржа увеличила список до 65 за счёт акций компании "Россети Юг", Объединенных кредитных систем, а также обыкновенных и привилегированных акций "ННК-Варьеганнефтегаза".