МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торгов понедельника снижается по основному индексу при давлении со стороны внешнего фона, следует из данных торговой площадки и комментариев аналитиков. Российский рынок акций на старте торгов снизился на 0,08%

Индекс Мосбиржи к 16.01 мск опускается на 0,19%, до 2430,49 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,13%, до 1273,43 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 22 копейки, достигая 60,05 рубля, евро — растет на 24 копейки, до 60,02 рубля.

Цена ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent падает на 2,7%, до 88,88 доллара за баррель.

"Глобальные индексы и нефтяные цены ускорили снижение, вызвав у нас умеренную просадку. Тем не менее дневные минимумы устояли", — отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

Эксперт добавил, что рисковые активы остаются под давлением опасений, что высокая инфляция сохранится. В результате центробанки вынуждены будут и дальше агрессивно ужесточать монетарную политику. Бабин уточняет, что из-за этого дешевеют сырьевые товары, котировки нефти обновили недельные минимумы.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК

Железнодорожная группа Globaltrans сообщила о росте выручки в прошлом полугодии в полтора раза, до 48,4 миллиарда рублей. При этом компания также заявила, что пока не планирует возобновлять выплату дивидендов "в связи с отсутствием технической возможности по перечислению денежных средств в холдинговую компанию"", замечает Игорь Додонов, аналитик ФГ "Финам". Капитализация компании снижается на 4,08%.

Лидеры снижения котировок также — акции ПИКа (-4,3%), "Самолета" (-3,78%), ЛСР (-2,46%), "Русала" (-1,94%), "Циана" (-1,52%), "Магнита" (-1,43%).

"Расписки VK (+5,37%) в начале новой недели без конкретных новостей достигли очередного максимума с апреля текущего года и продолжают рост на повышенных объемах на фоне переоценки компании и надежд на улучшение её фундаментальных перспектив", — подмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

Также среди лидеров роста стоимости — акции Polymetal (+3,12%), Qiwi (+2,64), ДВМП (+1,52%), расписки Ozon (+2,25%), Head Hunter (+1,29%).

С учётом пятничного понижения ключевой ставки Банком России неплохо смотрятся и акции финансового сектора, кроме того, инвесторы оценивают отдельные корпоративные новости, считает также Додонов. Заметно дорожают бумаги Росбанка (+4,99%), МКБ (+2,37%), TCS Group (+1,87%), Сбербанка (+0,3%).

Также оператор сети магазинов фиксированных цен Fix Price отчитался о росте выручки за полугодие почти на четверть, до 131,8 миллиарда рублей, что было обусловлено расширением сети и ростом продаж LfL (в одних и тех же магазинах) на 13,5%, отмечает эксперт.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На рынках ждут заседаний центральных банков и продолжения цикла ужесточения кредитно-денежной политики, считает Кожухова.

"В предстоящие дни мировые инвесторы будут ждать итогов заседаний ведущих мировых ЦБ, прежде всего ФРС, поэтому обстановка на финансовых рынках может несколько успокоиться. На этом фоне российские акции, вероятно, будут оставаться в режиме консолидации в ожидании новых драйверов", — ожидает Додонов.

"Ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится на пятничном минимуме 2427 пунктов. Если внешний фон продолжит быстро ухудшаться, эта отметка может быть проверена на прочность уже сегодня", — предполагает Бабин.