МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основные торги понедельника опустился на 0,19%, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций падает под давлением негативного внешнего фона

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии снизился на 0,19%, до 2430,54 пункта, долларовый РТС — также на 0,19%, до 1272,66 пункта.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи будет походить вечерняя торговая сессия, при этом с 19.00 до 19.05 пройдет ее аукцион открытия.