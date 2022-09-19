2022-09-19T18:54:00+03:00
2022-09-19T19:05:20+03:00
2022-09-19T18:54:00+03:00
2022
https://1prime.ru/Stocks/20220919/838171514.html
Российский рынок акций снизился в основную сессию понедельника
Акции
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций в основные торги понедельника опустился на 0,19%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии снизился... ПРАЙМ, 19.09.2022
акции, рынки, новости, мосбиржа, торги, акции
https://1prime.ru/images/83226/38/832263874.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83226/38/832263874.jpg
https://1prime.ru/images/83226/38/832263873.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83226/38/832263873.jpg
https://1prime.ru/images/83226/38/832263872.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83226/38/832263872.jpg
https://1prime.ru/Stocks/20220919/838169319.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основные торги понедельника опустился на 0,19%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии снизился на 0,19%, до 2430,54 пункта, долларовый РТС — также на 0,19%, до 1272,66 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи будет походить вечерняя торговая сессия, при этом с 19.00 до 19.05 пройдет ее аукцион открытия.