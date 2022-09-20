МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Книги заявок в рамках долгожданного первичного публичного размещения акций Porsche AG уже несколько раз переподписаны и превышают полный объем предполагаемого размещения. Об этом во вторник рассказал организатор книги заявок, участвующий в IPO. Российские брокеры запретят инвесторам покупку "недружественных" акций

По его словам, индикативный спрос на акции в ходе листинга, который состоится 29 сентября на Франкфуртской фондовой бирже, превысил полный объем сделки.

Период подачи заявок для частных и институциональных инвесторов начался во вторник и продлится до 28 сентября. Заявки могут подать частные инвесторы из Германии, Австрии, Швейцарии, Франции, Италии и Испании.

Якорные инвесторы уже претендуют на покупку 40% акций в рамках размещения, в их числе Инвестиционное управление Катара, которое хочет купить 4,99% акций, ADQ из Абу-Даби, заинтересованная в приобретении акций на 350 млн евро, T. Rowe Price и суверенный фонд благосостояния Норвегии, которые хотят инвестировать по 750 млн евро.

Суммарные поступления от продажи акций могут составить 18,1-19,5 млрд евро и, возможно, помогут Volkswagen профинансировать переход на электрифицированный транспорт.