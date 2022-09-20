МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основные торги вторника максимальным с 24 февраля падением — на 8,84%, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций снижается на новостном фоне

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии снизился на 8,84%, до 2215,67 пункта, долларовый РТС — на 9,31%, до 1154,17 пункта.

Это самое сильное падение российского рынка акций с 24 февраля, когда оно составило 33,3%. Сегодняшний спад оказался глубже, чем 30 июня, когда индекс Мосбиржи по итогам дня потерял 7,3% после новости об отмене дивидендов "Газпрома" по итогам 2021 года.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи будет походить вечерняя торговая сессия, при этом с 19.00 до 19.05 пройдет ее аукцион открытия.