МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основные торги среды опустился на 3,83%, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций днем упал более чем на три процента

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии снизился на 3,83%, до 2130,71 пункта, долларовый РТС — на 4,1%, до 1106,82 пункта. Индексы ранее в среду обновляли минимумы с февраля (2002,73 пункта) и апреля (1017,86 пункта), соответственно.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи будет походить вечерняя торговая сессия, при этом с 19.00 до 19.05 пройдет ее аукцион открытия.