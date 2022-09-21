МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основной торговой сессии среды сократился на 4% на фоне политических рисков, но при этом отыграл большую часть утреннего падения с помощью некоторого позитива на внешнем фоне и спекулятивного откупа инвесторами, следует из данных Мосбиржи и комментариев аналитиков. Российский рынок акций снизился в основную сессию среды

Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 3,83%, до 2130,71 пункта, долларовый индекс РТС — на 4,1%, до 1106,82 пункта.

С 19.00 мск до 23.50 мск на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой к 19.23 мск не отмечается существенного изменения ценовой динамики.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию валютных торгов дня) вырос на 9 копеек, до 60,69 рубля, евро ослаб на 45 копеек, до 60,15 рубля.

Цена ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent снижается на 0,9%, до 89,8 доллара за баррель.

"Российский рынок акций в среду продолжил нисходящую коррекцию в свете насыщенного новостного фона, связанного с геополитикой. Значительная часть резкого снижения на старте торговой сессии была выкуплена. Не исключено, что локальный "медвежий" импульс, начавшийся накануне, достиг своего пика, и краткосрочно может сформироваться отскок", — подмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Он поясняет, что кроме того, несколько улучшился внешний фон. Продажи на вторичном рынке жилья США в августе сократились на 0,4% (м/м) после падения на 5,7% в июле, дополняет эксперт.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

"Российский рынок акций в среду завершал торги сдержанным снижением, оставаясь на расстоянии от достигнутых с утра многонедельных минимумов, которые обновил на новостях о частичной мобилизации", — отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

Лидерами падения стали акции Polymetal (-8,28%), "Татнефти" (-7,87%), НЛМК (-7,2%), АФК "Системы" (-7,05%), "СПБ Биржи" (-6,75%), ТМК (-6,43%), "Магнита" (-6,41%), "Газпром нефти" (-6,05%), "Русала" (-5,97%). ВТБ (-5,66%), Сбербанка (-3,68%), "Газпрома" (-2,96%).

"Положительную динамику акций "Самолета" (+3,13%) в среду можно объяснить ожиданиями выплат полугодовых дивидендов (доходность около 1,5%), которые с большей вероятностью не будут отменены — застройщики, в отличие от сырьевого сектора, не должны столкнуться с повышенной налоговой нагрузкой", — замечает Кожухова.

В лидерах роста также акции компании "Иркут" (+8,46%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Завтра рынки могут отыгрывать результаты заседания ФРС. Повышение Федрезервом ставки на 75 б.п., до 3-3,25%, уже заложено в ожиданиях и стоимости активов, поэтому на рынках скорее вероятен слабый положительный импульс по факту решения, нежели отрицательная реакция. Выраженно негативно рынок мог бы отреагировать на снижение ставки на 100 б.п., однако вероятность такого шага, согласно FedWatch, с прошлой недели сократилась с 31% до 18%. Инвесторы также обратят внимание на прогнозы регулятора", — предполагает Бахтин.

По его оценкам, 22 сентября индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2100-2300 пунктов.

"Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались на расстоянии от внутридневных минимумов, но не поднялись выше среднесрочных сопротивлений 2250 и 1180 пунктов соответственно. Последнее указывает на актуальность рисков дальнейших продаж с возможностью движения к февральским минимумам 1681 пункт и 610 пунктов соответственно", — считает Кожухова.

Тем не менее, по мнению эксперта, если краткосрочные опасения инвесторов не оправдаются, а рекомендовавшие ранее дивиденды эмитенты подтвердят их выплату, настрой может на какое-то время улучшиться. "Уже завтра на рынке ждут новостей по дивидендам "Татнефти", а на следующей неделе "Газпрома", "Новатэка" и "Русала", — добавила она.