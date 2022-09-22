КАЗАНЬ, 22 сен — ПРАЙМ. "Газпром" выплатит промежуточные дивиденды за первое полугодие текущего года, поделился ожиданиями замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в кулуарах форума "Банки России — XXI век". Добыча "Газпром нефти" достигла исторического максимума

"Я исхожу из того, что "Газпром" сделает то, что он сейчас сказал, что он сделает", — сказал Моисеев журналистам в ответ на просьбу оценить вероятность выплаты "Газпромом" дивидендов в октябре.

Акционеры "Газпрома" в конце июня вопреки ожиданиям рынка приняли решение не выплачивать дивиденды за прошлый год. Ожидания были основаны на рекомендации совета директоров, которую тот принял в конце мая: выплатить по итогам 2021 года рекордные для компании и всего российского фондового рынка дивиденды — 52,53 рубля на акцию, всего на 1,244 триллиона рублей.

Это вызвало обвал стоимости акций компании на Мосбирже. При этом отдельным законом для "Газпрома" на текущий год был повышен налог на добычу полезных ископаемых — на 1,248 триллиона рублей.

В конце августа "Газпром" сообщил, что совет директоров рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие в 51,03 рубля на акцию, акционеры обсудят этот вопрос на внеочередном собрании 30 сентября. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение промежуточных дивидендов, предложено установить 11 октября 2022 года.