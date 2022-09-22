КАЗАНЬ, 22 сен — ПРАЙМ. Замглавы финансов России Алексей Моисеев поддержал решение Центробанка ограничить инвестиции неквалифицированных инвесторов в активы недружественных стран. Об этом он заявил журналистам в кулуарах XIX Международного банковского форума "Банки России – XXI век". Минфин: государство не разделит с банками ипотечные риски мобилизованных

Банк России в начале сентября направил предписание, согласно которому брокеры с 1 октября 2022 года не будут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 15%. Затем допустимая доля будет поэтапно снижаться, пока с 1 января 2023 года не вступит полный запрет на такие покупки за исключением закрытия коротких позиций.

"Я считаю, что абсолютно правильная позиция со стороны Центрального банка. Это, знаете, как валютная ипотека, тоже там были недовольные, но сколько людей пострадало от валютной ипотеки", — ответил Моисеев на вопрос, поддерживает ли Минфин предложение ограничить инвестиции неквалифицированных инвесторов в активы недружественных стран.

Он отметил, что удивлен позицией профучастников, которые оказались не очень довольны этой мерой регулятора.

По данным ЦБ сообщал, более 5 миллионов российских инвесторов пострадали от блокировки иностранными финансовыми институтами активов резидентов России.