"Газпром" подтвердил намерение выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие
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МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. "Газпром" планирует направить на дивиденды за 6 месяцев 2022 года значительные средства, свободный денежный поток (free cash flow, FCF) покроет их даже с учетом роста капитальных расходов, заявил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов.
Правление "Газпрома" одобрило новые редакции инвестпрограммы и бюджета на 2022 год с увеличенным объёмом освоения инвестиций и капитальными вложениями.
"Значительный объем средств планируется направить на выплату промежуточных дивидендов по итогам 6 месяцев 2022 года… Даже с учетом роста капитальных расходов свободный денежный поток группы "Газпром" полностью покроет дивидендные выплаты, что соответствует нашим долгосрочным принципам финансовой стабильности", — приведены слова Садыгова в Telegram-канале компании.
Он уточнил, что суммарный размер дивидендных выплат, по ожиданиям, по итогам полугодия составит 1,208 триллиона рублей, или 51,03 рубля на акцию.
https://1prime.ru/Stocks/20220922/838218352.html
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