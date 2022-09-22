МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. "Газпром" планирует направить на дивиденды за 6 месяцев 2022 года значительные средства, свободный денежный поток (free cash flow, FCF) покроет их даже с учетом роста капитальных расходов, заявил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов. "Газпром" увеличит инвестиции в рамках обновленной программы на 2022 год

Правление "Газпрома" одобрило новые редакции инвестпрограммы и бюджета на 2022 год с увеличенным объёмом освоения инвестиций и капитальными вложениями.

"Значительный объем средств планируется направить на выплату промежуточных дивидендов по итогам 6 месяцев 2022 года… Даже с учетом роста капитальных расходов свободный денежный поток группы "Газпром" полностью покроет дивидендные выплаты, что соответствует нашим долгосрочным принципам финансовой стабильности", — приведены слова Садыгова в Telegram-канале компании.

Он уточнил, что суммарный размер дивидендных выплат, по ожиданиям, по итогам полугодия составит 1,208 триллиона рублей, или 51,03 рубля на акцию.