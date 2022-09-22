МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Акции "Газпрома" растут на 10,42% после подтверждения компанией планов по выплате дивидендов за первое полугодие 2022 года, следует из данных Московской биржи. "Газпром" подтвердил планы по выплате дивидендов

К 15.46 акции "Газпрома" растут на 10,42%, до 236,37 рубля. Максимально бумаги росли до 237,14 рубля за акцию.

Ранее в четверг зампред правления "Газпрома" Фамил Садыгов подтвердил планы компании направить на дивиденды за шесть месяцев 2022 года значительные средства, отметив, что свободный денежный поток покроет их даже с учетом роста капитальных расходов.

В конце августа "Газпром" сообщил, что совет директоров рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие в 51,03 рубля на акцию, акционеры обсудят этот вопрос на внеочередном собрании 30 сентября. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение промежуточных дивидендов, предложено установить 11 октября 2022 года.