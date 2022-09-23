МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы заметно снижается, следует из данных Московской биржи. ВТБ запустил депозиты в юанях для бизнеса

Индекс Мосбиржи к 10.05 по московскому времени теряет 1,45%, опускаясь до 2159,1 пункта, индекс РТС — падает на 1,76%, до 1153,89 пункта