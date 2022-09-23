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2022
https://1prime.ru/Stocks/20220923/838225397.html
Российский рынок акций на старте торгов снизился на 1,5%
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Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы заметно снижается, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.05 по московскому времени теряет 1,45%,... ПРАЙМ, 23.09.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы заметно снижается, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.05 по московскому времени теряет 1,45%, опускаясь до 2159,1 пункта, индекс РТС — падает на 1,76%, до 1153,89 пункта