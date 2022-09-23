МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Московская биржа понизила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков сильно дешевеющих акций ММК, следует из сообщения торговой площадки. Российский рынок акций усилил падение вслед за нефтью

"В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 23.09.2022, 15-28 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора (до 22.875) и диапазона оценки рыночных рисков (до 19.41 руб., эквивалентно ставке 31.25 %) ценной бумаги MAGN (ММК)", — уточняется в сообщении.

К 15.36 акции ММК дешевеют на 10,29%, до 25,335 рубля.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.