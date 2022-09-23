МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основных торгов пятницы сократился на 4,61% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Акционеры "Фосагро" одобрили дивиденды за 2021 год и первое полугодие

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов потерял 4,61%, снизившись до 2089,87 пункта, долларовый индекс РТС — 2,79%, до 1141,81 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи опустился на 14,18%, РТС — на 10,45%, также следует из динамики торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.54 мск снижался на 1,08 рубля, до 57,76 рубля, курс евро — на 1,42 рубля, до 56,2 рубля.