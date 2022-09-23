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Российский рынок акций снизился по итогам основной сессии пятницы
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Российский рынок акций по итогам основных торгов пятницы сократился на 4,61% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов... ПРАЙМ, 23.09.2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основных торгов пятницы сократился на 4,61% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов потерял 4,61%, снизившись до 2089,87 пункта, долларовый индекс РТС — 2,79%, до 1141,81 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи опустился на 14,18%, РТС — на 10,45%, также следует из динамики торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.54 мск снижался на 1,08 рубля, до 57,76 рубля, курс евро — на 1,42 рубля, до 56,2 рубля.