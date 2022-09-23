МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций ощутимо сократился по итогам основных торгов пятницы на 4,61% по индексу Мосбиржи на опасениях касательно геополитической обстановки, фактора пятницы и падающей в цене нефти, следует из данных торговой площадки и комментариев аналитиков. Российский рынок акций снизился по итогам основной сессии пятницы

Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 4,61%, до 2089,87 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,79%, до 1141,81 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи опустился на 14,18%, РТС — на 10,45%, также следует из динамики торгов.

С 19.00 мск до 23.50 мск на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой к 19.45 мск не отмечается существенного изменения ценовой динамики.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию валютных торгов дня) потерял 92 копейки, до 57,92 рубля, евро — 1,32 рубля, до 56,3 рубля.

"Российские фондовые индексы в пятницу возобновили снижение. Давление на настроения инвесторов оказывает рост геополитических рисков в связи с объявленной в стране частичной мобилизацией, а также проходящими в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях референдумами о вхождении в состав РФ. На этом фоне, по информации СМИ, в ЕС активизировались обсуждения нового пакета антироссийских санкций, в частности, механизма установления потолка цен на российскую нефть", — поясняет Игорь Додонов из ФГ "Финам".

Он предполагает, что соглашение будет выработано уже в ближайшие недели. Не способствовало оптимистичным настроениям и общее существенное ухудшение конъюнктуры на мировых фондовых площадках и сырьевых рынках на фоне опасений по поводу роста рисков глобальной рецессии из-за ужесточения политики ведущих центробанков.

"В частности, стоимость нефти Brent сегодня упала почти на 5%, до минимумов с конца февраля. На таком фоне многие инвесторы предпочли закрыть позиции в российских акциях перед выходными, что привело к усилению продаж к окончанию торгов", — добавил он.

Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций" считает, что российский рынок акций в конце недели вновь оказался во власти продавцов. С учетом сохранения активного новостного потока в контексте развития событий на геополитическом контуре РФ фактор пятницы сыграл выраженную роль – инвесторы фиксировали прибыль, опасаясь реализации каких-либо рисков на выходных.

"Также отметим весьма неблагоприятное для акций экспортеров сочетание укрепляющегося рубля и снижающихся до минимумов с начала 2022 года цен на нефть", дополнил эксперт.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Лидерами падения основной торговой сессии пятницы стали — акции ММК (-10,57%), "СПБ Биржи" (-10,04%), ПИК (-9,9%), НЛМК (-9,55%), ДВМП (-9,06%), "Полюса" (-8,99%), АФК "Системы" (-8,38%), расписки VK (-10,78%), TCS Group (-8,66%).

"Акции "Селигдара" (+0,57%) в течение дня показывали еще более уверенный рост, что можно объяснить тем фактом, что компания, в отличие от "Полюса" и Polymetal, еще не сделала заявлений по полугодовым дивидендам. Напомним, что "Селигдар" заплатил дивиденды за 2021 год с доходностью 8,7%", — отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

Додонов обращает внимание на акции "Фосагро", чьи акционеры на внеочередном собрании одобрили выплату дивидендов (финальных за 2021 год и промежуточных за первое полугодие 2022 года) в размере 780 рублей на акцию. Общая сумма выплат составит 101 миллиард рублей, дата закрытия дивидендного реестра – 3 октября. Котировки акций "Фосагро" снизились меньше широкого рынка, на 1,76%.

Также в лидерах роста стоимости акции "ВСМПО-Ависма" (+0,04%).

ПРОГНОЗЫ

"Мы склонны полагать, что в начале недели, оценив информационный фон за выходные, на российский рынок могут вернуться покупатели, индекс Мосбиржи может подтянуться ближе к 2200 пунктам, где расположена зона технического сопротивления. В фокусе внимания в первую очередь могут оказаться дивидендные истории", — прогнозирует Бахтин.

По его оценкам, 26 сентября индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2020-2200 пунктов.

"Вероятно, индекс Мосбиржи будет стремиться совершить ретест психологически важной отметки в районе 2000-2050 пунктов. Временно избавить индекс от дальнейшего падения помогут дивидендные истории", — полагает Андрей Эшкинин из "Алор Брокер".

Додонов считает, что, с точки зрения теханализа, на дневном графике индекс Мосбиржи пока удерживается выше уровня поддержки 2070 пунктов. "Можно рассчитывать на формирование отскока с целью 2250 пунктов, где также проходит 50-дневная скользящая средняя. В случае пробития указанной выше поддержки падение может продолжиться в район 1700 пунктов", — предполагает эксперт.