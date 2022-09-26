МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Московская биржа понизила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании VK, следует из сообщения торговой площадки. Российский рынок акций снижается в первый день торгов

"В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 26.09.2022, 10-10 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора (до 330.2) и диапазона оценки рыночных рисков (до 266.67 руб., эквивалентно ставке 37.5 %) ценной бумаги VKCO (VK-гдр)", — уточняется в сообщении.

К 10.24 расписки VK падают в цене на 8,24%, до 385,2 рубля, на фоне общего обвала на бирже.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.