МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Московская биржа понизила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков для дешевеющих акций группы компаний ПИК, следует из сообщения торговой площадки. Мосбиржа понизила границу ценового коридора акций VK

"В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 26.09.2022, 10-08 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора (до 487.4) и диапазона оценки рыночных рисков (до 412.99 руб., эквивалентно ставке 31.25 %) ценной бумаги PIKK (ПИК ао)", — говорится в сообщении.

К 10.26 акции ПИКа падают в цене на 9,4%, до 538,9 рубля, на фоне общего обвала на бирже.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.