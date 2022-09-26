МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Московская биржа понизила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков для акций "Русала", "Полюса", "Сургутнефтегаза" и "Транснефти", которые дешевеют на торгах в понедельник, следует из сообщения торговой площадки. Мосбиржа понизила границы ценовых коридоров дешевеющих акций

Сообщения о понижении этих границ биржа выпускала с 12.02 до 12.24 мск.

К 12.48 мск акции "Русала" теряли 11,64%, до 33,25 рубля, "Полюса" — 11,25%, до 5650 рублей. К 12.35 мск префы "Сургутнефтегаза" падали на 18,33%, до 20,495 рубля, "Транснефти" — на 12,06%, до 76600 рублей.

"В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 26.09.2022, 12.43 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора (до 73,9) и диапазона оценки рыночных рисков (до 62,611 рубля, эквивалентно ставке 31,25 %) ценной бумаги NLMK (НЛМК ао)", — говорится в сообщении.

К 12.47 мск акции НЛМК снижались на 10,61%, до 81,9 рубля.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.