МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" после завершения дискретного аукциона стабилизируются, торгуясь с понижением почти на 20% относительно показателя предыдущего закрытия, следует из данных торгов Московской биржи. Мосбиржа понизила границы ценовых коридоров акций "Новатэка" и "Газпрома"

К 13.58 мск цена префов "Сургутнефтегаза" падает на 18,2%, до 20,5 рубля.

При этом до дискретного аукциона они максимально дешевели в понедельник на 24,95%, до 18,835 рубля — минимума за 10 лет. Московская биржа объявила о проведении дискретного аукциона, который проходил с 13.22 мск до 13.52 мск. На момент объявления аукциона акции "Сургутнефтегаза" теряли 19,9%, достигая 20,1 рубля.

Биржа переводит торги в режим дискретных, если цена акций, входящих в индекс Мосбиржи, подскакивает или падает на 20% и держится на этом уровне в течение 10 минут подряд. За один торговый день возможно проведение не более двух дискретных аукционов по отдельной ценной бумаге.