МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торговой сессии понедельника снижается на 7,19% по индексу Мосбиржи на фоне геополитической напряженности, слабых нефтяных котировок и ожидания участниками рынка глобальной рецессии, следует из данных Мосбиржи и комментариев экспертов. Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" дешевеют на торгах понедельника

Индекс Мосбиржи к 15.11 мск снижался на 7,19%, до 1939,63 пункта, долларовый индекс РТС — на 7,65%, до 1154,41 пункта. В ходе торговой сессии индекс максимально опускался на 11,89%, до 1841,42 пункта, впервые с 24 февраля.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 9 копеек, достигая 58 рублей, евро падал на 38 копеек, до 55,92 рубля.

Цена ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent снижалась на 1,14%, до 84,06 доллара за баррель.

"Российский рынок акций усилил падение в понедельник, при этом индекс Мосбиржи впервые с 24 февраля опустился ниже круглой отметки 2000 пунктов. На настроения инвесторов продолжают давить ожидания обострения конфликта на Украине на фоне объявленной в стране частичной мобилизации и референдумов о вхождении в состав РФ в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, что, вероятно, приведет к новой порции антироссийских санкций", — поясняет Игорь Додонов из ФГ "Финам".

Усугубляет ситуацию общая тенденция ухода от рисков на мировых финансовых рынках на опасениях по поводу глобальной рецессии, добавляет он.

"Рынок продолжает снижаться, закладывая риски и геополитическую неопределенность. Опасения инвесторов связаны с возможным ухудшением ситуации в экономике и вероятностью новых ограничений. Кроме того, на рынке могут срабатывать маржин колы, это подпитывает снижение рынка", — полагает Мария Лукина из банка "Зенит".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Олег Абелев из "Риком Траст" считает, что повышена нервозность и волатильность особенно по тем бумагам, которые подвержены налоговым нововведениям со стороны государства, то есть нефтяной и угольный сектор. Вся эта ситуация, по его мнению, давит на рынок.

"Угольные компании, тем временем, падали после новостей о возможном увеличении НДПИ на уголь с 2023 года с общим объемом дополнительной налоговой нагрузки на отрасль в размере около 30 миллиардов рублей", — отметила Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

В лидерах падения — акции "Распадской" (-14,1%), "Мечела" (-14,07%), ПИКа (-13,62%), "Сургутнефтегаза" (-12,91%), Polymetal (-11%), "Северстали" (-11,39%), "Роснефти" (-9,66%), Сбербанка (-7,79%), "Газпрома" (-6,37%), а также расписки VK (-13%) и TCS Group (-11,01%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Сейчас мы видим, что индекс Мосбиржи борется за 1900 пунктов и, возможно, будет бороться. Если будет положительное решение "Газпрома" по дивидендам 30 сентября — это может стать хорошим ориенторм для других компаний", — полагает Абелев.

Додонов из ФГ "Финам" дополняет, что российский рынок к середине торгов сумел отскочить от внутридневных минимумов, повода для формирования полноценного отскока пока не просматривается.

"Поэтому текущая сессия, вероятно, завершится в глубоком минусе по основным индексам. В то же время надо отметить, что на этой неделе ожидаются решения по дивидендам от ряда ведущих российских эмитентов, в том числе "Газпрома". Они могут помочь стабилизировать рынок в ближайшие дни", — ожидает эксперт.