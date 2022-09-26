Российский рынок акций упал в понедельник на 7,49%
Российский рынок акций в основную сессию понедельника упал на 7,49%
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МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию понедельника упал на 7,49%, а от уровней закрытия прошлого понедельника рынок максимально терял уже более 24% — к минимуму с 24 февраля, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии упал на 7,49%, до 1933,35 пункта, долларовый РТС — на 8,62%, до 1043,44 пункта. Индекс Мосбиржи в течение дня обновил минимум с 24 февраля, упав до 1841,42 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи будет вечерняя торговая сессия, при этом с 19.00 до 19.05 пройдет ее аукцион открытия.
https://1prime.ru/Stocks/20220926/838255713.html
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