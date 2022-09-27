МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Акции "Газпрома" показывают рост на 4,25% после опубликованной во вторник позитивной финотчетности, следует из данных торгов. Российский рынок акций активно растет на старте торгов

К 11.58 мск акции компании растут на 4,25%, до 214,57 рубля. До публикации акции "Газпрома" прибавляли около 2,4% и после новости ускорили темпы роста на 4,85%, до 216 рублей.

Так, EBITDA группы "Газпром" за шесть месяцев 2022 года выросла в два раза, составив рекордные 3,052 триллиона рублей, следует из материалов компании. Цена экспорта газа "Газпрома" в дальнее зарубежье выросла более чем в 3,5 раза. Вместе с тем объем скорректированного чистого долга компании за первое полугодие снизился более чем в два раза, до 1,25 триллиона рублей, минимума за семь лет.