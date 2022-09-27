МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, устанавливающий правила выкупа публичным акционерным обществом (ПАО) своих акций в целях мотивации и поощрения его работников и членов органов управления. Третье чтение запланировано на 28 сентября. Госдума освободила мобилизованных россиян от пеней по ЖКХ

Документ направлен на совершенствование порядка приобретения ПАО собственных акций, включая установление правил такого приобретения и последующего отчуждения. Соответствующие изменения вносятся в законы "Об акционерных обществах" и "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

Согласно проекту, приобретение компанией акций на организованных торгах в целях поощрения сотрудников возможно только на основании специальной программы. В этой программе должны быть определены цель приобретения акций, их максимальное количество и (или) максимальный размер выделяемых на это средств, период действия программы, а также порядок отчуждения приобретенных акций для поощрения менеджмента компании, в том числе цена и порядок ее определения.

Приобретенные в рамках такой программы акции можно будет реализовывать только для поощрения работников и членов органов управления ПАО либо подконтрольных ему организаций, а программа сможет длиться не более трех лет (в первом чтении – не более двух лет). При этом период, в течение которого компания сможет приобретать акции, будет не более одного года с даты начала действия программы. А приобретенные акции смогут находиться в собственности или быть реализованы на достижение целей программы в течение срока ее действия.

Информация о такой программе должна быть раскрыта, а сделки с акциями по ней осуществляться с привлечением брокера в целях противодействия возможному манипулированию рынком, соблюдения независимости при совершении сделок и предотвращения конфликта интересов. Привлечение брокера позволит повысить гарантии соблюдения устанавливаемых требований.

Предполагается, что закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

"Предлагаемое расширение возможности выкупа акционерным обществом собственных акций позволит реализовать программу льготного приобретения акций работниками предприятия, а также пресечь резкое снижение стоимости акций в условиях сильной волатильности фондового рынка", — заявил журналистам глава комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.