Госдума во втором чтении установила правила buy back акций для мотивации сотрудников
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, устанавливающий правила выкупа публичным акционерным обществом (ПАО) своих акций в целях мотивации и поощрения его работников и членов органов управления. Третье чтение запланировано на 28 сентября.
Документ направлен на совершенствование порядка приобретения ПАО собственных акций, включая установление правил такого приобретения и последующего отчуждения. Соответствующие изменения вносятся в законы "Об акционерных обществах" и "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".
Согласно проекту, приобретение компанией акций на организованных торгах в целях поощрения сотрудников возможно только на основании специальной программы. В этой программе должны быть определены цель приобретения акций, их максимальное количество и (или) максимальный размер выделяемых на это средств, период действия программы, а также порядок отчуждения приобретенных акций для поощрения менеджмента компании, в том числе цена и порядок ее определения.
Приобретенные в рамках такой программы акции можно будет реализовывать только для поощрения работников и членов органов управления ПАО либо подконтрольных ему организаций, а программа сможет длиться не более трех лет (в первом чтении – не более двух лет). При этом период, в течение которого компания сможет приобретать акции, будет не более одного года с даты начала действия программы. А приобретенные акции смогут находиться в собственности или быть реализованы на достижение целей программы в течение срока ее действия.
Информация о такой программе должна быть раскрыта, а сделки с акциями по ней осуществляться с привлечением брокера в целях противодействия возможному манипулированию рынком, соблюдения независимости при совершении сделок и предотвращения конфликта интересов. Привлечение брокера позволит повысить гарантии соблюдения устанавливаемых требований.
Предполагается, что закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
"Предлагаемое расширение возможности выкупа акционерным обществом собственных акций позволит реализовать программу льготного приобретения акций работниками предприятия, а также пресечь резкое снижение стоимости акций в условиях сильной волатильности фондового рынка", — заявил журналистам глава комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
https://1prime.ru/Stocks/20220927/838266306.html