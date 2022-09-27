МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торгов вторника перешел к снижению и теряет 0,79% по индексу Мосбиржи на фоне продолжающейся геополитической напряженности, следует из данных торгов Московской биржи и комментариев экспертов. Падение акций еще не закончилось?

Индекс Мосбиржи к 16.18 мск снижался на 0,79%, до 1918,02 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,85%, до 1034,6 пункта. В начале торговой сессии индекс показывал положительную динамику, но растерял преимущество. Затем российский рынок предпринял попытку к восстановлению после заявления председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса о том, что СФ не планирует внеочередное заседание для принятия законов о вхождении в РФ новых субъектов, однако вновь потерпел неудачу.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 1 копейку, достигая 58,38 рубля, евро — на 10 копеек, до 56,14 рубля.

Цена ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent росла на 1,94%, до 84,47 доллара за баррель.

"По последним данным индекс Мосбиржи продолжает находится под некоторым давлением, но в целом ряду крупных эмитентов сегодня наблюдается некоторый рост после перепроданности в рамках прошлых торговых сессий", — отмечает Анна Михайлова из компании "Ингосстрах-Инвестиции".

Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций" обращает внимание, что негативом для рублевых активов по-прежнему выступает большая геополитическая неопределенность, которая обуславливает высокие санкционные риски. Это препятствует формированию более устойчивой восходящей динамки, по мнению эксперта.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Из корпоративных новостей Ксения Лапшина из ФГ "Финам" отмечает публикацию основных финансовых показателей "Газпрома" за шесть месяцев и считает, что вероятность одобрения промежуточных дивидендов акционерами 30 сентября высокая.

"В то же время Nord Stream AG сообщил о падении давления в трубах газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2": по словам оператора газопроводов, это проблема беспрецедентная, и пока сложно говорить о каких-либо сроках восстановления. Акции "Газпрома" пока выглядят лучше широкого рынка наравне с другими голубыми фишками", — отмечает она. Российский рынок акций упал в понедельник на 7,49%

"Несмотря на снижение цены на нефть на фоне непростой экономической и политической ситуации в ряде стран и росте вероятности рецессии в мире в целом акции основных российских нефтегазовых компаний находятся в плюсе, цены на газ продолжили активно расти после сообщения о беспрецедентных разрушениях на "Северном потоке", — считает Михайлова.

Лидерами роста стоимости пока являются — расписки TCS Group (+7,46%), акции "Яндекса" (+4,6%), "Газпрома" (+2,17%), "Лукойла" (+1,48%), "Татнефти" (+1,4%).

Расписки VK немного снижаются на 2% после вчерашнего обвала на 21% на фоне исключения "ВКонтакте" и других сервисов из магазина приложений AppStore, хотя утром вторника предпринимали попытки к росту.

"Котировки части компаний-производители металлов остаются под давлением в рамках сегодняшней сессии на фоне новостей об обсуждении Евросоюзом дальнейших мер по ограничению импорта продукции российских металлургов. Большинство инвесторов находятся в ожидании дальнейшего прояснения ситуации после недавнего спада рынка прежде чем принимать новые инвестиционные решения по акциям", — дополняет Михайлова.

Также в лидерах падения — акции "Распадской" (-6,7%), "Полюса" (-6,5%) ММК (-5,18%), ЛСР (-4,6%), "Русала" (-4,59%), "Мечела" (-2,5%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"До конца основной торговой сессии на российском рынке, вероятно, сохранится высокая волатильность. Есть небольшая вероятность, что индекс Мосбиржи завершит день с околонулевой динамикой. Но, скорее всего, торги завершатся на отрицательной территории под давлением весьма неблагоприятного новостного фона", — прогнозирует Лапшина из ФГ "Финам".

Если внешние рыночные или геополитические условия существенно не изменятся, индекс Мосбиржи может перейти к консолидации в диапазоне 1910–1985 пунктов, по ожиданиям Бабина. Однако даже второстепенный драйвер способен привести к резкому выходу из этого коридора, заключает он.