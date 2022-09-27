МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника вырос на 1% после ощутимого падения в предыдущие дни, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций упал в понедельник на 7,49%

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии вырос на 1,04%, до 1953,46 пункта, долларовый РТС — на 0,96%, до 1053,46 пункта.

За предыдущие пять торговых сессий индекс Мосбиржи максимально падал более чем на 24%.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи будет вечерняя торговая сессия, при этом с 19.00 до 19.05 пройдет ее аукцион открытия.