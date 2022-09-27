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Российский рынок акций вырос после ощутимого падения
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Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника вырос на 1% после ощутимого падения в предыдущие дни, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к... ПРАЙМ, 27.09.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника вырос на 1% после ощутимого падения в предыдущие дни, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии вырос на 1,04%, до 1953,46 пункта, долларовый РТС — на 0,96%, до 1053,46 пункта.
За предыдущие пять торговых сессий индекс Мосбиржи максимально падал более чем на 24%.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи будет вечерняя торговая сессия, при этом с 19.00 до 19.05 пройдет ее аукцион открытия.