МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций вырос в основную торговую сессию вторника после сильного падения в предыдущие дни, следует из данных Московской биржи. Акции девелоперов на Мосбирже подешевели после понижения ключевой ставки

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии вырос на 1,04%, до 1953,46 пункта, долларовый РТС — на 0,96%, до 1053,46 пункта.

За предыдущие пять торговых сессий индекс Мосбиржи максимально падал более чем на 24%.

Акции газовых компаний во вторник вышли в лидеры роста на фоне сообщений о ЧП на "Северных потоках" и последовавшего роста мировых цен на газ.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая, в ходе которой в 20.50 мск не отмечается существенного изменения ценовой динамики против закрытия.

РЫНОК ПОПЫТАЛСЯ ОТСКОЧИТЬ

Российский рынок акций во вторник восстанавливал позиции после мощнейшего падения понедельника — самого значительного с конца февраля текущего года: инвесторы осторожно возобновили покупки ощутимо подешевевших акций, отмечает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.

При этом масштабы предыдущего падения несопоставимо большие по сравнению с отскоком. Неопределенность, связанная с актуализацией геополитических рисков, в сочетании с крепким рублем пока не позволяют сформировать полноценный отскок, комментирует в этой связи Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Российский рынок акций упал в понедельник на 7,49%

Стоимость нефти росла на 1,9% до 84,4 доллара за баррель сорта Brent после обновления накануне минимума с января (82,45 доллара за баррель). Альянс ОПЕК+, ранее перешедший к постепенному увеличению совокупной добычи нефти, решил вновь сократить ее на 100 тысяч баррелей в сутки, вернувшись в октябре к августовским условиям соглашения. На заседании в октябре будут обсуждаться условия ограничений на ноябрь.

Ценовой индекс Мосбиржи гособлигаций вырос во вторник на 1,92%, сигнализируя о спросе на рублевый долг, несмотря на сообщения о том, что Минфин России 28 сентября не будет проводить аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) из-за волатильности на рынках.

ГАЗОВЫЕ НОВОСТИ ПОДНЯЛИ АКЦИИ

В лидерах роста цены в основные торги на Московской бирже среди ликвидных акций оказались бумаги "Новатэка" (+7,8%). Этому способствует рост котировок на газ в Европе после аварии на обоих "Северных потоках", рассуждает Кирилл Бахтин из банка "Синара". Сроки восстановления на текущий момент не сообщаются, но они могут составить не один месяц, добавляет он.

Дополнительная поддержка пришла от ожиданий завтрашнего собрания акционеров "Новатэка", на котором будет рассмотрен вопрос по дивидендным выплатам (45 рублей на акцию), считает Владимир Соловьев из Промсвязьбанка.

Бумаги "Газпрома" выросли на 4%, а цены на газ подскочили после заявлений компании о том, что позиция "Нафтогаза", пытающегося необоснованно добиться рассмотрения в суде спора по оплате транзита российского газа в ЕС, недружественная, ее сохранение может стать основанием для санкций РФ против украинской компании. Это будет означать запрет для "Газпрома" исполнять обязательства по сделкам с ней, добавили в российской компании.

Также выросли расписки TCS Group (+8,7%), акции "Яндекса" (+6,9%), Сбербанка (+3,8%), расписки Ozon (+4,4%). Упали акции ЛСР (-4,8%), "Полюса" (-4,7%), "Распадской" (-4,5%), ТМК (-3,9%), ММК (-2,2%).

ПРОГНОЗЫ

Индексы Мосбиржи и РТС закрылись на расстоянии от ближайших уровней сопротивления: 1990 и 1070 пунктов соответственно, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Краткосрочным покупателям недостает уверенности, но все же рынок пытается стабилизироваться, а середина недели может отметиться позитивными дивидендными новостями по "Новатэку" и "Самолету", — добавляет она.

В среду индекс Мосбиржи будет колебаться в рамках коридора 1900-2050 пунктов, оценивает Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

По прогнозам Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, индекс Мосбиржи снова может продемонстрировать колебания в коридоре 1850–2000 пунктов.