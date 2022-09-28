МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Российская компания по кибербезопасности Positive Technologies установила цену размещения акций в рамках SPO на уровне 1061,8 рубля за акцию, говорится в сообщении компании. Акции "Газпрома" ускорили рост на торгах вторника

"В соответствии с ранее сделанными заявлениями топ-менеджмента компании, цена сделки соответствует цене закрытия торгов на Московской бирже в день закрытия книги заявок", — уточнется в сообщении.

Positive Technologies 19 сентября объявила о проведении вторичного публичного размещения акций (SPO), в рамках которого ее акционеры предложили до 2,6 миллиона принадлежащих им обыкновенных акций, что составляет 4% от их общего объема.

Заявки инвесторов на участие в SPO компания собирала с 19 по 27 сентября. Ориентир цены размещения составлял 1,2-1,32 тысячи рублей за акцию.

Согласно условиям сделки, каждый участник SPO в течение следующих 12 месяцев получает право приобрести одну дополнительную акцию по цене SPO на каждые четыре, купленные в рамках данного размещения. Компания АО "Актив Совладельцев" в среду планирует объявить безотзывную оферту о заключении сделок купли-продажи акций в обозначенные компанией периоды через три, шесть, девять и 12 месяцев.