МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Акции "Газпрома" перешли к падению на новости о планах дополнительных налоговых изъятий у "Газпрома" через налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и теряли в моменте 3,98%, следует из данных Московской биржи. "Газпром" за три года заплатит дополнительные 1,8 триллиона рублей налогов

Дополнительные налоговые изъятия у "Газпрома" через НДПИ планируются в размере 50 миллиардов рублей в месяц в 2023-2025 годах, то есть суммарно в 1,8 триллиона рублей, следует из поправок в Налоговый кодекс РФ, внесенных в Госдуму.

К 16.33 мск бумаги "Газпрома" падали на 2,49% до 211,9 рубля, а минутами ранее максимально падали на 3,98% до 208,66 рубля.

До новостей они торговались в плюсе, максимально в среду с утра прибавляли 2,95%, до 223,7 рубля.