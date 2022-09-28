Акции "Газпрома" упали на новостях о дополнительных налоговых выплатах
Акции "Газпрома" упали на 3,9 процента на новостях о дополнительных выплатах по НДПИ
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Акции "Газпрома" перешли к падению на новости о планах дополнительных налоговых изъятий у "Газпрома" через налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и теряли в моменте 3,98%, следует из данных Московской биржи.
Дополнительные налоговые изъятия у "Газпрома" через НДПИ планируются в размере 50 миллиардов рублей в месяц в 2023-2025 годах, то есть суммарно в 1,8 триллиона рублей, следует из поправок в Налоговый кодекс РФ, внесенных в Госдуму.
К 16.33 мск бумаги "Газпрома" падали на 2,49% до 211,9 рубля, а минутами ранее максимально падали на 3,98% до 208,66 рубля.
До новостей они торговались в плюсе, максимально в среду с утра прибавляли 2,95%, до 223,7 рубля.
https://1prime.ru/Stocks/20220928/838286044.html
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