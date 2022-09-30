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Российский рынок акций начал торги пятницы ростом
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Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы прибавляет 1,05%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.02 мск поднимается на 1,05%, до 1974,37 пункта,... ПРАЙМ, 30.09.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы прибавляет 1,05%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.02 мск поднимается на 1,05%, до 1974,37 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,7%, до 1090,46 пункта.
В лидерах роста — акции "Газпрома" (+1,33%), и расписки TCS Group (+1,03%).