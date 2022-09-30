МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы прибавляет 1,05%, следует из данных Московской биржи. Давление на российские акции может сохраниться

Индекс Мосбиржи к 10.02 мск поднимается на 1,05%, до 1974,37 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,7%, до 1090,46 пункта.

В лидерах роста — акции "Газпрома" (+1,33%), и расписки TCS Group (+1,03%).