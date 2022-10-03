МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Акции американского производителя электромобилей Tesla дешевеют на предторгах, до открытия биржевого дня, более чем на 4% после публикации отчета о поставках машин в третьем квартале, которые оказались ниже прогноза аналитиков, следует из данных торгов. Tesla не оправдала ожидания в третьем квартале

По состоянию на 12.37 мск акции компании дешевеют на предторгах на 4,4%. В прошлом квартале Tesla поставила 343,8 тысячи автомашин, что оказалось ниже ожиданий аналитиков, опрошенных агентством Блумберг, которые прогнозировали показатель на уровне 358 тысяч.

Кроме того, компания в своем релизе отметила, что из-за роста объемов производства становится сложнее обеспечить транспортировку автомобилей и "разумные" цены.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.