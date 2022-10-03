МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Совет директоров "Почты России" рекомендовал единственному акционеру, государству, не выплачивать дивиденды по результатам 2021 года, следует из материалов компании. "Почта России" увеличила выручку на 2,7% в первом полугодии

"О рекомендациях единственному акционеру АО "Почта России" в отношении размера дивидендов, выплачиваемых по акциям, и порядка их выплаты по итогам работы АО "Почта России" в 2021 году. Решение: рекомендовать единственному акционеру АО "Почта России" дивиденды по итогам работы 2021 года не начислять и не выплачивать", — говорится в материалах.

Вместо этого совет директоров компании рекомендовал распределить чистую прибыль за 2021 год — в размере 265,991 миллиона рублей по РСБУ — на пополнение резервного фонда на 13,3 миллиона (5% прибыли) и на поддержание устойчивого функционирования и обеспечение непрерывности деятельности 252,691 миллиона рублей (95%).

По МСФО по итогам года "Почта России" получила чистую прибыль в размере 1,5 миллиардов рублей.

В середине августа было опубликовано распоряжение правительства, в котором сообщалось, что оно не планирует выплату "Почтой России" дивидендов по результатам прошлого года.

В октябре 2019 года ФГУП "Почта России" было преобразовано в одноименное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат РФ, к АО перешли все права и обязанности ФГУП. Дивидендов компания пока не выплачивала.