МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию первого рабочего дня нового квартала подскочил на 4,32%, следует из данных Московской биржи. О ближайших перспективах российского рынка акций

Индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии показал рост на 4,32%, до 2041,96 пункта, долларовый индекс РТС — на 3,42%, до 1091,87 пункта.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Московской биржи будет вечерняя торговая сессия, при этом с 19.00 до 19.05 пройдет ее аукцион открытия.