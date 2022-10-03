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2022
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Российский рынок акций вырос на 4,32%
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Российский рынок акций в основную сессию первого рабочего дня нового квартала подскочил на 4,32%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой... ПРАЙМ, 03.10.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию первого рабочего дня нового квартала подскочил на 4,32%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии показал рост на 4,32%, до 2041,96 пункта, долларовый индекс РТС — на 3,42%, до 1091,87 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Московской биржи будет вечерняя торговая сессия, при этом с 19.00 до 19.05 пройдет ее аукцион открытия.