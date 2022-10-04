2022-10-04T18:56:39+03:00
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Российский рынок акций вырос во вторник
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Российский рынок акций в основную сессию второго рабочего дня нового квартала подскочил на 0,22%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой... ПРАЙМ, 04.10.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию второго рабочего дня нового квартала подскочил на 0,22%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии показал рост на 0,22%, до 2046,42 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,76%, до 1100,14 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Московской биржи будет вечерняя торговая сессия, при этом с 19.00 до 19.05 пройдет ее аукцион открытия.