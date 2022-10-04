МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию второго рабочего дня нового квартала подскочил на 0,22%, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций сохраняет волатильность

Индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии показал рост на 0,22%, до 2046,42 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,76%, до 1100,14 пункта.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Московской биржи будет вечерняя торговая сессия, при этом с 19.00 до 19.05 пройдет ее аукцион открытия.