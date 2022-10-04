МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций смог завершить основную торговую сессию вторника небольшим ростом, в течение дня индекс Мосбиржи неоднократно менял направление динамики, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций открыл торги ростом

Индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии показал рост на 0,22%, до 2046,42 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,76%, до 1100,14 пункта.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Московской биржи проводится вечерняя торговая сессия, при этом с 19.00 до 19.05 проходил ее аукцион открытия.

В течение основной сессии индекс Мосбиржи максимально поднимался до 2079,67 пункта и опускался до 2016,59 пункта.

"На российский фондовый рынок влияет несколько факторов. В целом глобальный фон улучшился. Это привело к снижению доходности казначейских облигаций США: 10-UST (десятилетние облигации – ред.) в настоящее время торгуются на уровне 3,58% (против 4,0% на прошлой неделе) и 2-UST (двухлетние – ред.) на уровне 4,03% (против 4,3% на прошлой неделе). Это, в свою очередь, привело к ослаблению доллара США (индекс DXY) с 114,75 на прошлой неделе до 110,92 сегодня", — комментирует РИА Новости Джон Волш из Альфа-банка.

По его мнению, это оказало поддержку ценам на сырьевые товары, что позитивно для российских акций. Также цены на нефть выросли с 85,27 доллара за баррель марки Brent в прошлую пятницу до 91,26 доллара за баррель сегодня, что также является позитивным драйвером для российского рынка.

"Однако угроза новых санкций со стороны ЕС и США оказывает понижательное давление на российские акции и создает волатильность. Мы видим, что инвесторы ищут защитные акции в телекоммуникационном и технологическом секторах. Акции металлургических и горнодобывающих компаний, в частности, стали, находятся под давлением новых налогов на добычу полезных ископаемых", — говорит он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста – акции "Полюса" (+8,29%), ДВМП (+6,15%), низколиквидные депозитарные расписки "Европейского медицинского центра" (+5,57%), акции "Совкомфлота" (+4,5%), низколиквидные депозитарные расписки "Глобалтранс" (+3,92%), а также обыкновенные акции "Селигдара" (+3,18%), расписки X5 (+2,86%), акции МТС (+2,61%) и акции "Черкизово" (+2,44%).

"Акционеры "Белуги" (+2,13%) во вторник одобрили выплату дивидендов на первое полугодие 2022 года в размере 150 рублей на акцию с закрытием реестра 13 октября и доходностью 5,5%, что поддержало котировки. Бумаги сегодня подошли к важному сопротивлению 2820 рублей, при способности закрепиться выше которого до дивидендной отсечки возможно возвращение к 3000 рублям", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

В лидерах падения – акции НЛМК (-4,73%), "Северстали" (-3,56%), девелоперской компании "Самолет" (-3,25%), ТМК (-3,13%), "Аэрофлота" (-3,08%), а также обыкновенные акции Сбербанка (-3,02%), акции ВТБ (-2,96%), ТГК-1 (-2,81%), префы "Транснефти" (-2,78%).

ПРОГНОЗЫ

"Завтрашняя встреча ОПЕК+, на которой ожидается значительное сокращение добычи, может стать новым катализатором для российского фондового рынка", — считает Джон Волш из Альфа-банка.

"В среду на нашем рынке может усилиться осторожность перед неформальным саммитом лидеров стран ЕС (6-7 октября), посвященном в том числе обсуждению антироссийских санкций. Тем не менее ценовой рост в сырье может удержать индекс Мосбиржи выше 2000 пунктов. В фокусе внимания участников торгов также будет динамика курса рубля", — говорит Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Российский рынок акций демонстрирует волатильность в первые часы торгов

По его оценкам, 5 октября индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 1950-2070 пунктов.

"Индекс Мосбиржи уперся в минимум этого лета, который, как мы считаем, будет проблематично пройти. По нашим оценкам индекс в ближайшие дни будет колебаться в диапазоне 2000-2050 пунктов, стремясь подрасти до отметки 2100 пунктов", — добавляет Алексей Головинов из Промсвязьбанка.