МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Белорусское государство в 2022 году примет в собственность акции 15 предприятий, соответствующая норма прописана в постановлении Совета министров республики от 4 октября 2022 года № 660 "О распоряжении акциями", опубликованном в пятницу на национальном правовом портале. В Белоруссии ввели мораторий на повышение цен

"На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 10 мая 2019 г. № 169 "О распоряжении государственным имуществом" Совет Министров Республики Беларусь постановляет принять безвозмездно в 2022 году в собственность Республики Беларусь из собственности административно-территориальных единиц акции акционерных обществ согласно приложению 1", — говорится в тексте нормативного акта.

В приложении перечислены 15 предприятий страны, среди которых "Амкодор", Барановичская птицефабрика, "Белинвестбанк", "Белшина", "Керамин", "Красносельскстройматериалы" и ряд других.

Этим же постановлением предписано "передать в 2022 году безвозмездно в хозяйственное ведение республиканских унитарных предприятий находящиеся в собственности Республики Беларусь акции акционерных обществ согласно приложению 2", которое включает 10 предприятий, в том числе такие как "Гомельстекло", Гродненский стеклозавод, Белорусский цементный завод, Пружанский молочный комбинат и другие.

Кроме того, постановляется передать "во владение и распоряжение Государственного комитета по имуществу находящиеся в собственности Республики Беларусь и хозяйственном ведении (оперативном управлении) государственных органов и организаций акции акционерных обществ согласно приложению 3", включающем 12 предприятий, среди которых Банк роста и развития бизнеса, "Белагропромбанк", "Белвнешэкономбанк", "Приорбанк" и другие.