МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника теряет 5,6%, индекс Мосбиржи уже опускался ниже 1800 пунктов впервые с февраля, следует из данных Московской биржи. Банк России зарегистрировал программу облигаций "Газпром капитала"

Индекс Мосбиржи к 10.13 по московскому времени падал на 5,6% — до 1836 пунктов, индекс РТС — на 6,6%, до 939 пунктов. На старте торгов индекс Мосбиржи обновил минимум с февраля, упав до 1775,04 пункта, РТС — апреля — до 906,88 пункта.

Акции "Газпрома" теряют 20,75% до 154,66 рубля (и уже опускался до 137,1 рубля, минимума с февраля), поскольку торгуются с понедельника без дивидендов, размер которых составляет 51,03 рубля на акцию.