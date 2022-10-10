Мосбиржа перевела торги акциями "Газпрома" в режим дискретного аукциона
Московская биржа перевела торги акциями "Газпрома" в режим дискретного аукциона
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МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Московская биржа объявила о проведении дискретного аукциона по ценным бумагам "Газпрома" после их падения на дивидендной отсечке более чем на 20% в начале торгов, сообщается на сайте торговой площадки.
Торги ценными бумагами "Газпрома" переведены в режим дискретного аукциона с 10.15 по московскому времени. Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 10.45 по московскому времени.
Акции "Газпрома" в ходе торгов падали уже на 29,75%: с понедельника они торгуются без дивидендов, размер которых составляет 51,03 рубля на акцию.
Биржа переводит торги в режим дискретных, если цена акций, входящих в индекс Мосбиржи, подскакивает или падает на 20% и держится на этом уровне в течение 10 минут подряд. За один торговый день возможно проведение не более двух дискретных аукционов по отдельной ценной бумаге.
https://1prime.ru/Stocks/20221010/838408111.html
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