МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Московская биржа объявила о проведении дискретного аукциона по ценным бумагам "Газпрома" после их падения на дивидендной отсечке более чем на 20% в начале торгов, сообщается на сайте торговой площадки. Акции "Газпрома" на открытии торгов обвалились более чем на 20 процентов

Торги ценными бумагами "Газпрома" переведены в режим дискретного аукциона с 10.15 по московскому времени. Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 10.45 по московскому времени.

Акции "Газпрома" в ходе торгов падали уже на 29,75%: с понедельника они торгуются без дивидендов, размер которых составляет 51,03 рубля на акцию.

Биржа переводит торги в режим дискретных, если цена акций, входящих в индекс Мосбиржи, подскакивает или падает на 20% и держится на этом уровне в течение 10 минут подряд. За один торговый день возможно проведение не более двух дискретных аукционов по отдельной ценной бумаге.