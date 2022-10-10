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Российский рынок акций упал в основную сессию понедельника
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Российский рынок акций в основную сессию понедельника потерял 1,43% по индексу Мосбиржи, следует из данных торговой площадки. Индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии... ПРАЙМ, 10.10.2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию понедельника потерял 1,43% по индексу Мосбиржи, следует из данных торговой площадки.
Индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии показал снижение на 1,43%, до 1916,97 пункта, долларовый индекс РТС — на 4,1%, до 963,88 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Московской биржи будет вечерняя торговая сессия, при этом с 19.00 до 19.05 пройдет ее аукцион открытия.