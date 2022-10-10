МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию понедельника потерял 1,43% по индексу Мосбиржи, следует из данных торговой площадки. Российский рынок акций снижается по основным индексам перед выходными

Индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии показал снижение на 1,43%, до 1916,97 пункта, долларовый индекс РТС — на 4,1%, до 963,88 пункта.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Московской биржи будет вечерняя торговая сессия, при этом с 19.00 до 19.05 пройдет ее аукцион открытия.