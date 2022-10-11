МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию вторника вырос на 1,69%, следует из данных торговой площадки. Российский рынок акций упал в основную сессию понедельника

Индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии показал рост на 1,69%, до 1949,46 пункта, долларовый индекс РТС символически поднялся на 0,08%, до 964,67 пункта.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Московской биржи будет вечерняя торговая сессия, при этом с 19.00 до 19.05 пройдет ее аукцион открытия.