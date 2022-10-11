2022-10-11T18:54:00+03:00
2022-10-11T18:59:40+03:00
2022-10-11T18:54:00+03:00
2022
https://1prime.ru/Stocks/20221011/838430432.html
Российский рынок акций вырос в основную сессию вторника
Акции
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций в основную сессию вторника вырос на 1,69%, следует из данных торговой площадки. Индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии показал рост на 1,69%,... ПРАЙМ, 11.10.2022
новости, акции, рынки, россия, мосбиржа, акции
https://1prime.ru/images/83761/47/837614732.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83761/47/837614732.jpg
https://1prime.ru/images/83761/47/837614731.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83761/47/837614731.jpg
https://1prime.ru/images/83761/47/837614719.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83761/47/837614719.jpg
https://1prime.ru/Stocks/20221010/838416979.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию вторника вырос на 1,69%, следует из данных торговой площадки.
Индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии показал рост на 1,69%, до 1949,46 пункта, долларовый индекс РТС символически поднялся на 0,08%, до 964,67 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Московской биржи будет вечерняя торговая сессия, при этом с 19.00 до 19.05 пройдет ее аукцион открытия.