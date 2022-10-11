МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций во вторник коррекционно вырос по основным индексам после заметного снижения на старте недели, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Российский рынок акций вырос в основную сессию вторника

Индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии показал рост на 1,69%, до 1949,46 пункта, долларовый индекс РТС символически поднялся на 0,08%, до 964,67 пункта. По итогам понедельника индекс Мосбиржи показал снижение на 1,43%, до 1916,97 пункта, долларовый индекс РТС — на 4,1%, до 963,88 пункта.

На вечерней сессии торгов индекс Мосбиржи (с дополнительным кодом IMOEX2) поднимается на 1,82%, до 1951,84 пунктов.

"Внешний фон остается в целом негативным. Усиливаются опасения по поводу замедления мировой экономики и ожидания ужесточения денежной-кредитной политики регуляторами в США и еврозоне, столкнувшимися с мощным устойчивым инфляционным давлением", — говорит Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции "ФСК ЕЭС" (+5,15%) и "Россетей" (обыкновенные акции растут на 9,41%) во вторник отреагировали ростом на новости о том, что президент РФ Владимир Путин своим указом разрешил конвертацию принадлежащих недружественным нерезидентам ценных бумаг "Россетей" и структур "ФСК ЕЭС" в акции ФСК. Российский рынок акций растет на старте торгов

В лидерах роста – расписки FixPrice (+8,72%), акции "Юнипро" (+6,67%), НЛМК (+6,2%), префы "Мечела" (+5,97%), акции ПИК (+4,76%), а также акции "Интер РАО" (+4,12%) и акций "Черкизово" (+4,11%).

При этом снижаются – акции "Распадской" (-0,97%), "Газпрома" (-0,47%).

ПРОГНОЗЫ

"Индикатор Мосбиржи закрепился выше 1920 пунктов, в связи с чем в ближайшие сессии вполне может стремиться к пику прошлой недели 2079 пунктов в рамках желания игроков на понижение зафиксировать прибыль. В ЕС при этом заявили, что начали работу над девятым пакетом санкций против России, подробности которого пока неизвестны", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"На наш взгляд, сейчас существует высокий риск фиксации позиций тех инвесторов, кто покупал акции российских компаний во время утренней просадки в понедельник. Стоит обратить внимание и на объемы торгов, которые существенно не выросли, несмотря на возросшую волатильность накануне. Сегодня, по итогам основной сессии, они могут и вовсе стать минимальными с середины сентября", — считает Алексей Головинов из Промсвязьбанка.

Таким образом, эксперт полагает, что в среду индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 1900-2000 пунктов, тяготея к его нижней границе, если не будут найдены поддерживающие факторы для рынка акций.

Бахтин из "БКС Мир инвестиций" напоминает, что в середине недели ожидаются важные для рынка нефти публикации ежемесячного отчета ОПЕК и краткосрочного прогноза ситуации на рынках энергоносителей от EIA. Инвесторы также обратят внимание на публикацию протоколов Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США и выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард.