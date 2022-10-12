МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию среды повысился на 0,11%, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций растет в начале торгов

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии повысился на 0,11%, до 1951,65 пункта, долларовый РТС упал на 1,05%, до 954,53 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на 75 копеек, до 64,41 рубля.