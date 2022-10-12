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Российский рынок акций вырос в основную сессию среды
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Российский рынок акций в основную сессию среды повысился на 0,11%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии повысился на... ПРАЙМ, 12.10.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию среды повысился на 0,11%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии повысился на 0,11%, до 1951,65 пункта, долларовый РТС упал на 1,05%, до 954,53 пункта.
Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на 75 копеек, до 64,41 рубля.