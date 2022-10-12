МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций немного повысился в основную торговую сессию среды на противоречивом внешнем фоне, следует из данных торгов. Российский рынок акций вырос в основную сессию среды

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии повысился на 0,11%, до 1951,65 пункта, долларовый РТС упал на 1,05%, до 954,53 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на 75 копеек, до 64,41 рубля.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс остается в небольшом плюсе.

РЫНОК В БОКОВИКЕ

Российский рынок акций в среду колебался в довольно узком диапазоне на фоне противоречивых сигналов с внешних торговых площадок.

Так, стоимость нефти после роста в течение большей части дня около 15.00 мск активно пошла вниз и к 21.08 мск теряет 1,8%, до 92,5 доллара за баррель сорта Brent. Игроки оценивают октябрьский доклад ОПЕК, которая понизила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году на 0,5 миллиона баррелей в сутки, до 2,6 миллиона баррелей. Прогноз по росту мирового спроса на 2023 год также понижен — на 0,4 миллиона баррелей в сутки, до 2,34 миллиона баррелей.

Западные фондовые индексы при этом разнонаправленно меняются в пределах 0,9%. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) прибавляет 0,1% до 113,3 пункта, сигнализируя об ослаблении спроса на риск.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

В лидерах роста цены в основные торги на Московской бирже оказались префы "Мечела" (+7,1%), акции "Самолета" (+5,1%), ПИК (+4,5%), НМТП (+4,4%).

Упали акции "Русала" (-2,8%), отыгрывающие сообщения о том, что США рассматривают возможность введения запрета на импорт российского алюминия в рамках ужесточения санкций.

Также подешевели бумаги МТС (-2,8%) на фоне сообщений о том, что ФАС признала компанию нарушителем антимонопольного законодательства: оператор связи необоснованно повысил стоимость услуг для абонентов — более чем на 20% в нынешнем году при инфляции в 10,5%.

Подешевели акции "Алросы" (-2,3%), "Полюса" (-1,7%), Сбербанка (-1,6%).

ПРОГНОЗЫ

Российский рынок, вероятнее всего, возьмет паузу перед штурмом круглого рубежа 2000 пунктов по индексу Мосбиржи, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Российские акции растут. Что им помогает?

"Впрочем, при сохранении тренда на ослабление рубля, сохранении ценового позитива в нефти и отсутствии резкого ухудшения внешнего фона данный уровень может быть завтра протестирован. По нашим оценкам, 13 октября индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 1900-2015 пунктов", — добавляет он.

Восстановительный рост на российском фондовом рынке замедляется, и участники рынка в отсутствие позитивных новостей могут предпочесть зафиксировать прибыль, продавая акции, считает Владимир Лящук из Промсвязьбанка.

"Этому может способствовать и внешний фон, где мировые индексы, нефть продолжают нисходящую тенденцию. Ожидаем, что индекс Мосбиржи во второй половине недели может снизиться к уровню 1900 пунктов", — добавляет он.