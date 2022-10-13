Акции Veon подорожали почти на 30 процентов на новостях о возможной продаже "Вымпелкома"
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Акции Veon дорожают более чем на 20% на Московской бирже после выхода новости о том, что принадлежащий холдингу "Вымпелком" (работает под брендом "Билайн"), может стать компанией с полностью российским капиталом, следует из данных торгов.
К 10.39 мск бумаги Veon на Московской бирже дорожают на 20,81%, до 22,35 рубля. Минутами ранее они максимально поднимались в цене на 29,46%, до 23,95 рубля.
"Вымпелком", который почти на 100% принадлежит нидерландскому холдингу Veon, может стать компанией полностью с российским капиталом — этот вопрос обсуждают в головной структуре отечественного оператора, рассказал газете "Известия" близкий к нему источник.
Veon Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, Пакистане, Казахстане, Узбекистане, Бангладеш, Киргизии, Армении, Грузии, а также на Украине. Холдинг владеет российским "Вымпелкомом".
По данным Veon, за второй квартал текущего года на Россию приходилось более половины выручки холдинга, то есть чуть более 1 миллиарда долларов. А по количеству мобильных абонентов (47 миллионов) "Вымпелком" уступал только пакистанской структуре (75,5 миллиона подписчиков).
https://1prime.ru/Stocks/20221013/838450991.html