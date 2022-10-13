МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Акции Veon дорожают более чем на 20% на Московской бирже после выхода новости о том, что принадлежащий холдингу "Вымпелком" (работает под брендом "Билайн"), может стать компанией с полностью российским капиталом, следует из данных торгов. ФАС возбудила дело против "Мегафона" из-за повышения тарифов

К 10.39 мск бумаги Veon на Московской бирже дорожают на 20,81%, до 22,35 рубля. Минутами ранее они максимально поднимались в цене на 29,46%, до 23,95 рубля.

"Вымпелком", который почти на 100% принадлежит нидерландскому холдингу Veon, может стать компанией полностью с российским капиталом — этот вопрос обсуждают в головной структуре отечественного оператора, рассказал газете "Известия" близкий к нему источник.

Veon Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, Пакистане, Казахстане, Узбекистане, Бангладеш, Киргизии, Армении, Грузии, а также на Украине. Холдинг владеет российским "Вымпелкомом".

По данным Veon, за второй квартал текущего года на Россию приходилось более половины выручки холдинга, то есть чуть более 1 миллиарда долларов. А по количеству мобильных абонентов (47 миллионов) "Вымпелком" уступал только пакистанской структуре (75,5 миллиона подписчиков).