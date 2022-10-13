МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию четверга повысился на 0,18%, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций перешел к росту после старта торгов

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии поднялся на 0,18%, до 1955,2 пункта, долларовый РТС вырос на 1,45%, до 968,34 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется падением доллара на 86 копеек, до 63,56 рубля.