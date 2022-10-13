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Российский рынок акций вырос в основную сессию четверга
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Российский рынок акций в основную сессию четверга повысился на 0,18%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии поднялся на... ПРАЙМ, 13.10.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию четверга повысился на 0,18%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии поднялся на 0,18%, до 1955,2 пункта, долларовый РТС вырос на 1,45%, до 968,34 пункта.
Разная динамика основных индексов объясняется падением доллара на 86 копеек, до 63,56 рубля.