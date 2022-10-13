МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций немного повысился в основную торговую сессию четверга на фоне роста мировых рынков, несмотря на высокую инфляцию в США, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Российский рынок акций вырос в основную сессию четверга

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии поднялся на 0,18%, до 1955,2 пункта, долларовый РТС вырос на 1,45%, до 968,34 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется падением доллара на 86 копеек, до 63,56 рубля.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс несколько увеличил темпы роста.

РЫНОК ПРОДОЛЖИЛ ПРИБАВЛЯТЬ

Российский рынок акций в четверг к закрытию основной сессии все же вышел в плюс вслед за рынками США, которые на открытии минусовали из-за данных по инфляции в США, повысившего риски ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

Потребительские цены в США по итогам сентября выросли на 8,2% в годовом выражении после роста на 8,3% месяцем ранее. За сентябрь цены выросли на 0,4% после роста в августе на 0,1%. Аналитики ожидали роста на 8,1% и на 0,2%, соответственно.

Однако оптимизм на мировых рынках восстановился, и он, скорее, был обеспечен желанием инвесторов увести рисковые активы от локальных минимумов, нежели фундаментальными сигналами, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

Стоимость нефти вечером росла на 2,1% до 94,4 доллара за баррель сорта Brent. Игроки оценивают данные минэнерго США о том, что стратегический резерв нефти в стране уменьшился за неделю до 408,7 миллиона баррелей — минимума с июня 1984 года.

Западные фондовые индексы при этом вечером растут на 0,5-1,8%. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) падает на 0,8% до 112,4 пункта, сигнализируя о росте спроса на риск.

В лидерах роста цены в основные торги на Московской бирже оказались акции НМТП (+11,6%), "Совкомфлота" (+8,4%), ТМК (+5,1%), "Газпром нефти" (+3%). Упали расписки Ozon (-1,7%), бумаги "Детского мира" (-1,7%), ДВМП (-1,3%), "Самолета" (-0,8%).

ПРОГНОЗЫ

Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии устояли в плюсе, но оставались ниже психологически важных значений 2000 и 1000 пунктов соответственно, резюмирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Российский рынок акций перешел к росту после старта торгов

"Российский рынок во многом растет благодаря отдельным корпоративным историям, но сил на масштабные покупки "быкам" пока не хватает", — комментирует она.

Фактор пятницы в условиях сложного внешнерыночного и геополитического фона, и попытки рублевого укрепления могут сдерживать активность покупателей на российском рынке акций, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Ближайшей целью роста индекса Мосбиржи остается круглая отметка 2000 пунктов. По нашим оценкам, 14 октября индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 1900-2000 пунктов",- добавляет он.