МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию вторника вырос на 0,97%, следует из данных Московской биржи. Российские акции растут. Что им помогает?

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии поднялся на 0,97%, до 2032,4 пункта, долларовый РТС вырос на 1,16%, до 1039,76 пункта.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Московской биржи будет вечерняя торговая сессия, при этом с 19.00 до 19.05 пройдет ее аукцион открытия.