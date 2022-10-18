МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник по итогам основной торговой сессии вырос на 0,97% на фоне улучшения общих настроений на рынках и затишья на геополитическом фоне, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Давление на российские акции может сохраниться

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии вырос на 0,97%, до 2032,4 пункта, долларовый РТС — 1,16%, до 1039,76 пункта.

Рубль к доллару по итогам торгов вторника вырос на 8 копеек, до 61,58 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent к 19.29 мск дешевел на 2,62%, до 89,25 доллара за баррель.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Московской биржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения ценовой динамики.

"Российский рынок акций во вторник смог развить повышательный импульс, а индекс Мосбиржи закрепился выше 2000 пунктов. Отечественные акции дорожали, несмотря на локальный ценовой спад в нефти. Покупательской активности способствовало улучшение общих настроений на рынках и относительное затишье геополитического фона", — поясняет Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Виктор Григорьев отмечает, что поддержку рынку продолжают оказывать прежние факторы – завершение частичной мобилизации в Москве и области, а также общий рост спроса на рисковые активы в мире.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

"В разрезе сегментов отметим нефтегазовый сектор. Сильный рост бумаг "Лукойла" (+1,71%) нивелировал снижение остальных акций сектора, в результате чего отраслевой индекс закончил основную торговую сессию в плюсе. Спрос на бумаги "Лукойла" подогревается ожиданиями решения по дивидендам. Техническая картина складывается неплохо, ближайший уровень сопротивления (по бумагам "Лукойла" — ред.) находится на уровне 4500 рублей, что подразумевает около 3,8% роста с текущей отметки", — уточнил Алексей Головинов из Промсвязьбанка.

Он подмечает, что значительно лучше рынка был сектор девелоперов, которые продолжал отыгрывать новость о продлении программы семейной ипотеки до 1 июля 2024 года.

"В секторе компаний горной добычи и металлургии в лидерах роста были акции золотодобывающих компаний", — дополнил он.

Также в лидерах роста — акции "Полюса" (+6,33%), банка "Санкт-Петербург" (+5,21%), "Самолета" (+4,23%), "Селигдара" (+3,41%), "Фосагро" (+2,96%), ВТБ (+2,88%), Сбербанка (+0,83%), "Новатэка" (+0,56%).

"А вот лидеры предыдущего дна – бумаги сталелитейщиков, сегодня снизились. Отметим акции "Русала" (-1,14%), которые сегодня показали негативную динамику, опустившись до уровней начала прошлой недели, несмотря на последний день торгов с дивидендами", — указывает Головинов.

По его мнению, неуверенно смотрелся потребсектор. Ключевые бумаги сегмента сегодня оказались в "красной зоне". "Считаем, что в ближайшие дни мы можем наблюдать продолжение коррекции расписок X5 Retail Group (-1,12%)", — добавил эксперт.

Лидерами снижения стоимости стали акции ТМК (-1,92%), МТС (-1,69%), "Распадской" (-1,65%), "Роснефти" (-0,81%), "Яндекса" (-0,7%), расписки Globaltrans (-2,42%) и "Ленты" (-2%).

ПРОГНОЗЫ

"В среду из важной экономической статистики выделим финальный индекс потребительских цен в еврозоне, сведения по рынку нового жилья в США. Также в середине неделе будет опубликована Бежевая книга Федрезерва США, а EIA представит еженедельный отчет об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США", — полагает Бахтин.

Он дополняет, что российский рынок с учетом ценовой неуверенности нефти и крепкого рубля может взять паузу в росте и консолидироваться вблизи достигнутых уровней. "По нашим оценкам, 19 октября индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 1925-2050 пунктов", — прогнозирует эксперт.

"Заметно снизившиеся во вторник, цены на нефть могут оказать давление на российский рынок, и рост индекса Мосбиржи может продолжить замедляться и в среду", — обращает внимание Григорьев.

Мария Лукина из банка "Зенит" предполагает, что несмотря на умеренно позитивную динамику на рынке акций, геополитические риски сохраняются и могут вызывать спекулятивные продажи. В среду она ожидает блок статистики в Великобритании и ЕС, в том числе индекс потребительских цен, а также еженедельный блок статистики в США и индекс цен производителей России за сентябрь. По мнению эксперта, в отсутствие обострения рисков геополитики российский рынок акций, вероятно, продолжит мягкий позитивный тренд.